Коронавирус продолжает распространяться в регионах России быстрыми темпами — каждый день выявляются новые «рекорды» по числу новых случаев.

В медучреждениях увеличивают коечный фонд. Власти отмечают, что медики работают на пределе возможностей.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Регионы постепенно ужесточают ограничения, школы частично переходят на удаленку.

О ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов Вакцина

15:18 22.10.2020 В Казани после 10-дневного перерыва с 22 октября открыли для посещения Раифский Богородицкий мужской монастырь. Монастырь открыт для прихожан, но у каждого посетителя обязательно наличие защитной маски. Кроме этого, необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м, как в храме, так и на улице, а также санитарно-гигиенические требования. Читайте также: Раифский монастырь вновь открыт для паломников

15:18 22.10.2020 В медучреждениях Архангельской области пока не созданы условия для хранения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, поэтому препараты хранятся на складе фармкомпании. Читайте подробнее: В архангельских больницах нет условий для хранения вакцины от коронавируса

15:22 22.10.2020 В Архангельской области список инфицированных опасным коронавирусом пополнили 263 человека. Читайте также: 263 новых случая COVID-19 выявили в Архангелськой области

15:35 22.10.2020 Второй компонент препарата от коронавируса «Спутник V» начали вводить медицинским работникам Брянской области. Вакцинацию прошли уже 13 человек, сообщили ИА REGNUM 22 октября в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: Брянским медикам начали вводить второй компонент вакцины «Спутник V»

15:58 22.10.2020 В Псковской области привили первых четверых врачей, изъявивших желание вакцинировать от коронавирусной инфекции первым отечественным препаратом «Спутник V». Об этом 22 октября сообщает издание ПАИ со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую. Читайте подробнее: В Псковской области от коронавируса привили четверых добровольцев

15:59 22.10.2020 То, что правительство России рассмотрит возможность предоставления субсидий на развитие жилищного строительства семи регионам страны, это крайне важно, особенно если учесть, какие серьезные трудности испытывают региональные бюджеты из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Об этом заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Об этом: Экономист оценил важность субсидий на развитие ипотеки в регионах РФ

16:08 22.10.2020 «Рекорд» по выявленным носителям коронавируса обновлён в Волгоградской области — 22 октября зарегистрирован 191 случай заражения, что на три превышает показатель предыдущих суток. Скончались ещё три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области увеличился суточный прирост носителей коронавируса

16:14 22.10.2020 В Курской области за минувшие сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, данные 22 октября опубликовал региональный оперативный штаб. 21 октября сообщалось о 97 новых носителях коронавируса. Подробности в материале: В Курской области число носителей коронавируса выросло на 99 человек

16:18 22.10.2020 Свердловский минздрав разъяснил, в каких случаях больному COVID-19 требуется госпитализация. Документ размещён на сайте регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования. Подробности в материале: На Среднем Урале разместили инструкцию по госпитализации больных COVID-19

16:19 22.10.2020 Три летальных исхода пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Скончались две женщины и молодой мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области скончались ещё три пациента с COVID-19

16:24 22.10.2020 В Астраханской области за сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 22 октября. Сутками ранее сообщалось о 114 новых носителях вируса. За сутки в статистику смертности вошли три новых пациента с COVID-19. Подробности в материале: В Астраханской области за сутки выявили ещё 102 носителя коронавируса

16:26 22.10.2020 Московский театр на Таганке предложил посетителям, не желающим соблюдать масочный режим, приобретать билеты с заранее включённой в их стоимость суммой потенциального штрафа учреждению. Об этом: Театр на Таганке предложил посетителям без маски билеты за 500 тысяч рублей

16:38 22.10.2020 В Москве Театр на Таганке предложил приобрести входные билеты для посетителей без маски. Сообщение об этом опубликовано на странице учреждения культуры в Instagram. Объявленная стоимость — 500 тыс. 1 рубль. Театр объяснил, что в сумму уже включена стоимость потенциального штрафа театру. «В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя», — говорится в информации. Читайте также: Московский театр предложил зрителям без маски билеты за полмиллиона

16:41 22.10.2020 В Челябинске студенты Аргаяшского медицинского колледжа будут работать на скорой помощи. Об этом журналистам заявила первый замгубернатора Ирина Гехт. По её словам, всего к работе привлекут 70 студентов четвёртого курса. Ими будут доукомллектованы бригады на две недели в счёт практики. Читайте подробнее: В Челябинске студенты заменят медиков скорой помощи

16:44 22.10.2020 Роспотребнадзор разрешил Детской городской клинической больнице № 11 (Екатеринбург) проводить тестирование на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города. Микробиологическая лаборатория ДГКБ № 11 сможет определить более 20 видов инфекций, среди них — COVID-19. Благодаря данной возможности срок получения результатов тестирования сведён до минимума. Для начала в лаборатории будут делать по 120−140 тестов в сутки, потом это число увеличат вдвое. Читайте также: В детской больнице в Екатеринбурге начнут делать тест на COVID-19

16:53 22.10.2020 Более пяти тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто на данный момент на Кубани, свободными остаются на данный момент 17% из них. В одном из отделений городской клинической больницы №1 Краснодара дополнительно развернули 80 коек, в городской больнице №3 Сочи открыли 200 коек. Читайте также: На Кубани разворачивают дополнительные ковидные койки

17:05 22.10.2020 В Чувашии в январе-сентябре 2020 года населению было оказано платных услуг на 34 931,4 млн рублей, что на 13,2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в январе-сентябре 2020 года составил 22,4% против 23,1% в январе-сентябре 2019 года, сообщает Чувашстат. Рост по сравнению с прошлым годом произошёл в сфере коммунальных услуг (100,4%), оказании услуг пожилым и инвалидам (102,6%), а также ветеринарных услуг (112,6%). Наибольшее падение — в сферах санаторно-курортных услуг (38,6%), культуры (42,9%), физкультуры и спорта (47,5%), туризма (48,8%). Об этом: В Чувашии сообщили, в каких сферах рост и падение объёма платных услуг

17:09 22.10.2020 В Ростов-на-Дону с рабочей поездкой прибыла глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Она посетила COVID-госпиталь, развёрнутый на базе городской больницы № 1 имени Семашко. Об этом: Глава Роспотребнадзора посетила COVID-госпиталь в Ростове-на-Дону

17:10 22.10.2020 В Тюменской области за месяц в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом оперштабу заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. При этом, по её словам, вирусы гриппа в области не циркулируют. «Мы видим рост по основным критериям. Коэффициент распространения — чуть больше единицы. Свободный коечный фонд — 14,5%. За четыре недели заболеваемость увеличилась в два раза, чем в предыдущем периоде», — отметила Галина Шарухо. Взрослые тюменцы в четыре раза чаще заражаются коронавирусом, чем дети. Наблюдается рост заболеваемости среди людей от 65 лет и старше. По заболеваемости COVID-19 лидирует Тюмень — 82%, на втором месте — Тюменский район, на третьем — Исетский. Большинство очагов заражения приходится на семьи. Читайте подробнее: Тюменский Роспотребнадзор сообщает о тревожной ситуации с COVID-19

17:12 22.10.2020 Вакцинация медицинских работников от коронавируса началась в Крыму, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе крымского минздрава. Читайте также: В Крыму начали вакцинацию медиков от коронавируса

17:32 22.10.2020 Число жертв COVID-19 на Северном Кавказе, по данным на 10:40 22 октября, достигло 1484. За минувшие сутки в округе скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: На Северном Кавказе за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

17:34 22.10.2020 Данные сотрудников предприятий Ивановской области, которые нарушают масочный режим на улицах и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы. Решение принято региональным оперштабом, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 22 октября. Читайте подробнее: В Ивановской области к борьбе с антимасочниками привлекут работодателей

17:36 22.10.2020 Диспансеризации определённых групп взрослого населения и профосмотры приостановлены с 22 октября в Рязанской области. Об этом на встрече с губернатором Николаем Любимовым заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Решение позволит разгрузить поликлиники и уменьшить число посетителей. Подробности в материале: В Рязанской области приостановили диспансеризацию и профосмотры

17:42 22.10.2020 В Воронежской области за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 246 человек. Сутками ранее сообщалось о 243 новых носителях коронавируса. Читайте подробнее: В Воронежской области скончались ещё 19 пациентов с COVID-19