Президент России Владимир Путин 22 октября 2020 года примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства пообщается с участниками мероприятия по видеосвязи.

Напомним, клуб «Валдай» создан в 2004 году. Владимир Путин ежегодно принимает участие в данном мероприятии.

В этом году форум «Валдай» проходит в Москве с 20 по 22 октября. Его тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
17:39 22.10.2020

Эффект эпидемии коронавируса на развитие человечества предстоит глубоко осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом: Путин призвал задуматься о влиянии эпидемии на будущее человечества

17:44 22.10.2020

В России с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции во главу угла была поставлена жизнь и безопасность каждого человека. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте подробнее: Путин объяснил избранный Россией путь борьбы с эпидемией коронавируса

17:50 22.10.2020

Эпидемия коронавируса не ослабевает и создаёт предпосылки для резких изменений во всех сферах жизни. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте также: Коронавирус не отступил и представляет серьёзную угрозу» — Путин

17:55 22.10.2020

Пандемия показала, даже в технологически продвинутом XXI веке человечество всё ещё может оказаться беззащитным перед не самыми значительными угрозами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте также: Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни — Путин

17:56 22.10.2020

Сила государства заключается в доверии граждан к нему, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на фруме «Валдай».

"Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан», — сказал Владимир Путин.

Читайте также: Путин назвал главную силу любого государства

18:00 22.10.2020

Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить

18:04 22.10.2020

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата из видео. kremlin.ru

18:05 22.10.2020

Любые испытания страна сможет преодолеть вместе, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

Президент напомнил, что во время пандемии коронавируса в России боролись за жизнь каждого человека.

Читайте также: Путин: мы вместе преодолеем все испытания

18:07 22.10.2020

В России возможно только сильное государство для того, чтобы отвечать геополитическим вызовам и эффективно бороться с такими проблемами, как эпидемии. Однако сила государства заключается отнюдь не в тотальном контроле над гражданами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте также: Путин пояснил, в чём заключается сила государства

18:09 22.10.2020

Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав, США в сегодняшних условиях уже не могут претендовать на исключительность, заявил Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: США уже не могут претендовать на исключительность

18:12 22.10.2020

Российское общество продемонстрировало большую самоотверженность в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте подробнее: «Я в очередной раз испытываю чувство гордости за Россию» — Путин

18:17 22.10.2020

Владимир Путин посоветовал странам, ждущим «затухания» России, обратить внимание на организацию их будущих похорон.

Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 октября в ходе выступления на форуме «Валдай».

Читайте также: Путин ждущим «затухания» России: «Не простудиться бы на ваших похоронах»

18:19 22.10.2020

Гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России, однако его невозможно импортировать из-за рубежа. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Подробности в материале: Путин призвал отличать голос народа от «закулисных нашёптываний»

18:22 22.10.2020

Гражданское общество в России может развиваться только на собственной, самостоятельной основе. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Подробности в материале: «Настоящую демократию импортировать невозможно» — Путин

18:28 22.10.2020

«Завозные» модели демократии — это фикция, так страна не приобретает, а теряет суверенитет, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

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Читайте подробнее: Путин сравнил с пустой оболочкой завозные модели демократии