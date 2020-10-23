Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» – трансляция
Эффект эпидемии коронавируса на развитие человечества предстоит глубоко осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Об этом: Путин призвал задуматься о влиянии эпидемии на будущее человечества
В России с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции во главу угла была поставлена жизнь и безопасность каждого человека. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Эпидемия коронавируса не ослабевает и создаёт предпосылки для резких изменений во всех сферах жизни. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Пандемия показала, даже в технологически продвинутом XXI веке человечество всё ещё может оказаться беззащитным перед не самыми значительными угрозами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Сила государства заключается в доверии граждан к нему, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на фруме «Валдай».
"Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан», — сказал Владимир Путин.
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Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.
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Любые испытания страна сможет преодолеть вместе, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
Президент напомнил, что во время пандемии коронавируса в России боролись за жизнь каждого человека.
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В России возможно только сильное государство для того, чтобы отвечать геополитическим вызовам и эффективно бороться с такими проблемами, как эпидемии. Однако сила государства заключается отнюдь не в тотальном контроле над гражданами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав, США в сегодняшних условиях уже не могут претендовать на исключительность, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: США уже не могут претендовать на исключительность
Российское общество продемонстрировало большую самоотверженность в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Владимир Путин посоветовал странам, ждущим «затухания» России, обратить внимание на организацию их будущих похорон.
Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 октября в ходе выступления на форуме «Валдай».
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Гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России, однако его невозможно импортировать из-за рубежа. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Гражданское общество в России может развиваться только на собственной, самостоятельной основе. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Подробности в материале: «Настоящую демократию импортировать невозможно» — Путин
«Завозные» модели демократии — это фикция, так страна не приобретает, а теряет суверенитет, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
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Мировому сообществу необходимо работать над тем, чтобы добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства, заявил Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: киберпространство может стать площадкой доверия между странами
Пора обсудить проблему неумеренного сверхпотребления, не ограничиваясь только вопросами экологии и изменения климата, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
По его мнению, проблема изменения климата подчеркивает важность проблемы ничем не ограниченного потребления.
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Россию попытались списать со счетов после краха Советского Союза, однако она и сейчас имеет огромное значение для происходящих в мире событий. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Оценки ряда экспертов о том, что международные организации устарели в современных реалиях, неоправданны. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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К таким затянувшимся конфликтам, как в Сирии и в Ливии, нужен системный подход, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Давая оценку факторам периодического «возвращения» старых, существующих годами, международных конфликтов, глава государства отметил, что, например, нагорно-карабахский конфликт «никуда не делся».
Читайте подробнее: Застоялые проблемы Сирии и Ливии нужно решать системно — Путин
Президент России Владимир Путин надеется, что страны мира смогут консолидироваться и бороться с настоящими, а не мнимыми угрозами.
Об этом: Путин: мир должен отказаться от эгоизма и бездумного потребления
Расширение международного сотрудничества актуально не только для сферы здравоохранения, заявил 22 октября президент России Владимир Путинв ходе выступления на форуме «Валдай».
По его словам, в мире существует много проблем, требующих общемирового внимания.
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Право вето и другие доказавшие свою эффективность механизмы ООН должны быть сохранены, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Подробности в материале: Путин заявил о важности сохранения права вето в ООН
Человечество столкнулось с серьёзным размыванием нравственных ценностей и потерей ощущения смысла собственного существования. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Об этом: Человечеству предстоит осознать, в чём состоит его миссия — Путин
Размывание нравственных ценностей и ориентиров сопровождается потерей у человечества смысла существования, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
По мнению президента России, это нужно исправлять и начинать с себя.
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Льготы по налогам для бизнеса в России могут быть продлены, заявил Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин не исключил продления налоговых льгот для бизнеса
Санкции Запада против Сирии, особенно в период пандемии, — это дополнительное бремя для сирийского народа, а не для руководства страны, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Читайте подробнее: Путин осудил западные санкции против Сирии
Сокращений численности Вооруженных сил России не планируется, а все предложения Минфина РФ на эту тему — не более чем дискуссия, заявил 22 октября президент России Владимир Путин на форуме «Валдай».
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Человек по-прежнему не защищён от многих природных катаклизмов, при этом многие из них вызваны антропогенным вмешательством. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Об этом: Путин призвал к гармоничным отношениям человека и природы
Инфляция в России по итогам 2020 года должна уложиться в рамки целевого показателя в 4%, заявил Владимир Путин.
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Участие Китая в договоре типа СНВ-3 не должно становиться проблемой для России, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Подробности в материале: Путин: если США хотят видеть Китай в СНВ-3, то пусть добиваются сами