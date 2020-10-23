«Завозные» модели демократии — это фикция, так страна не приобретает, а теряет суверенитет, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Гражданское общество в России может развиваться только на собственной, самостоятельной основе. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России, однако его невозможно импортировать из-за рубежа. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 октября в ходе выступления на форуме «Валдай».

Владимир Путин посоветовал странам, ждущим «затухания» России, обратить внимание на организацию их будущих похорон.

Российское общество продемонстрировало большую самоотверженность в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав, США в сегодняшних условиях уже не могут претендовать на исключительность, заявил Владимир Путин .

В России возможно только сильное государство для того, чтобы отвечать геополитическим вызовам и эффективно бороться с такими проблемами, как эпидемии. Однако сила государства заключается отнюдь не в тотальном контроле над гражданами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент напомнил, что во время пандемии коронавируса в России боролись за жизнь каждого человека.

Любые испытания страна сможет преодолеть вместе, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата из видео. kremlin.ru

Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин .

"Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан», — сказал Владимир Путин.

Сила государства заключается в доверии граждан к нему, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на фруме «Валдай».

Пандемия показала, даже в технологически продвинутом XXI веке человечество всё ещё может оказаться беззащитным перед не самыми значительными угрозами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Эпидемия коронавируса не ослабевает и создаёт предпосылки для резких изменений во всех сферах жизни. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В России с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции во главу угла была поставлена жизнь и безопасность каждого человека. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом: Путин призвал задуматься о влиянии эпидемии на будущее человечества

Эффект эпидемии коронавируса на развитие человечества предстоит глубоко осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В этом году форум «Валдай» проходит в Москве с 20 по 22 октября. Его тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Напомним, клуб «Валдай» создан в 2004 году. Владимир Путин ежегодно принимает участие в данном мероприятии.

Глава государства пообщается с участниками мероприятия по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2020 года примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Мировому сообществу необходимо работать над тем, чтобы добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства, заявил Владимир Путин .

18:33 22.10.2020

Пора обсудить проблему неумеренного сверхпотребления, не ограничиваясь только вопросами экологии и изменения климата, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

По его мнению, проблема изменения климата подчеркивает важность проблемы ничем не ограниченного потребления.

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