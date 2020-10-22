Тюмень, 22 октября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Тюменской области прошла выдача персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение на курсах по различным компетенциям цифровой экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

Таким образом регионом реализуется восполнение нехватки специалистов в области IT и искусственного интеллекта (ИИ), которая прогнозирует свой стремительный рост в ближайшее время. Цифровые профессии становятся всё более востребованными на фоне популяризации идеи о безлюдном производстве, замене многих профессий технологией ИИ. В результате произойдёт перетекание персонала с должностей менеджеров всех уровней на должности специалистов, занятых обучением искусственного интеллекта, программированием, созданием IТ-продуктов, работой с большими данными, промышленным дизайном и 3D-моделированием, защитой данных, цифровым маркетингом и дизайном.

Обучение будет проходить, как это принято в последнее время, в дистанционном формате, студенты по окончании курсов получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Времени на раздумье у жителей Тюменской области немного. Подать заявку на получение сертификата можно на сайте цифровойсертификат.рф только до 30 октября, а использовать его необходимо до 25 ноября текущего года. Слушателями цифровых курсов могут стать совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием, а также имеющие постоянную или временную регистрацию в Тюменской области.

Регистрация желающих получить сертификаты происходит на платформе Университета 2035. До конца 2020 года в проекте должны принять участие жители 48 регионов.

21 октября 2020 года стало известно, что ещё восемь регионов СЗФО вошли в число участников федеральной программы персональных цифровых сертификатов: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.