Москва, 22 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

На март 2020 года статус «Житель осаждённого Севастополя» имели 1217 человек. На цели законопроекта потребуется в 2020 году 84,6 млн рублей, в 2021 году — 216 млн рублей, в 2022 году — 223,1 млн рублей, в 2023 году — 230,8 млн рублей. Деньги предлагается выделить из федерального бюджета.