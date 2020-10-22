Ярославские МФЦ из-за коронавируса ограничили доступ посетителей
Ярославль, 22 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославской области в многофункциональные центры «Мои Документы» можно попасть только по предварительной записи. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.
Ограничительная мера начала действовать 22 октября. Предварительную запись на прием вели из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.
«Это вынужденная мера в условиях роста числа случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Сейчас необходимо максимально обезопасить граждан от рисков заражения. Предварительная запись позволит исключить одновременное нахождение в наших офисах значительного количества людей, уменьшить время ожидания. Также в МФЦ усилены меры по санитарной обработке помещений», — заявил руководитель ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Павел Перехватов.
Кроме того, 7 офисов МФЦ временно закрыты. Это обособленные подразделения в поселках Заволжье, Ивняки, Красные Ткачи Ярославского района, поселке Константиновский Тутаевского муниципального района, поселках Судоверфь и Октябрьский Рыбинского муниципального района, поселке Нагорье городского округа Переславль-Залесский.