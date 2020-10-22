Ярославль, 22 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославской области в многофункциональные центры «Мои Документы» можно попасть только по предварительной записи. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Mfc76.ru Офис МФЦ в Ярославле

Ограничительная мера начала действовать 22 октября. Предварительную запись на прием вели из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.

«Это вынужденная мера в условиях роста числа случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Сейчас необходимо максимально обезопасить граждан от рисков заражения. Предварительная запись позволит исключить одновременное нахождение в наших офисах значительного количества людей, уменьшить время ожидания. Также в МФЦ усилены меры по санитарной обработке помещений», — заявил руководитель ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Павел Перехватов.

Кроме того, 7 офисов МФЦ временно закрыты. Это обособленные подразделения в поселках Заволжье, Ивняки, Красные Ткачи Ярославского района, поселке Константиновский Тутаевского муниципального района, поселках Судоверфь и Октябрьский Рыбинского муниципального района, поселке Нагорье городского округа Переславль-Залесский.