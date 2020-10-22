Москва, 22 октября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») рассказал о том, что скоро принявшие решение об участии в накопительной пенсионной системе столкнутся с невозможностью забрать сразу деньги при выходе на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В среднем за свою жизнь российский работник накапливает сумму 60 тыс. рублей, которая равна при распределении её помесячно прибавке к обычной солидарной пенсионной выплате в 300 рублей в месяц. Именно по этой причине граждане РФ стремятся забрать эти деньги единовременно, потому что их не растянешь», — отметил Шеин.

«Мы услышали о том, что это право у граждан скоро завершится, потому что их накопление на 2 копейки превысят долю предельную в 5% от солидарной пенсии и впредь уже люди эти деньги забрать сразу по выходе на пенсию не смогут и будут получать 300 рублей в месяц плюсом к обычный солидарной пенсионной выплате», — заявил депутат Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается пролонгировать на 2023 год «заморозку» страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предусматривающий направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.