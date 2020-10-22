Москва, 22 октября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту решивших досрочно поменять пенсионный фонд, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Вводится запрет (по уведомлению от гражданина) на рассмотрение заявления застрахованного о переходе в случае, если такое заявление не было подано застрахованным лицом в территориальный орган Пенсионного фонда России лично. Также застрахованному лицу предоставляется право отзыва уведомления о запрете.

Устанавливается запрет на привлечение негосударственным пенсионным фондом посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании.

Также предполагается проведение проверки подлинности нотариально удостоверенной доверенности представителя, действующего на ее основании, через которого застрахованное лицо подает в Пенсионный фонд России заявление о переходе (досрочном переходе). Проведение проверки подлинности осуществляется путем межведомственного электронного взаимодействия между ПФР и оператором единой информационной системы нотариата.

В правительстве РФ обеспокоены тем, что досрочные переходы стали основной формой смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию — из общего числа подаваемых заявлений о переходе к новому страховщику доля заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе составляет 98%. Такая практика приводит как к финансовым потерям застрахованных лиц, так и невозможности обеспечения долгосрочной инвестиционной политики страховщиков, указали в правительстве. Кроме того, нередки случаи введения застрахованных лиц в заблуждение и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе от одного страховщику к другому.