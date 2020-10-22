Оттава, 22 октября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Online Journalism Awards присудили премию за лучшие инновации в журналистике не человеку, а искусственному интеллекту (ИИ) по имени Sophie, который был внедрён в работу интернет-издания The Globe and Mail в Канаде. «Должностная обязанность» Sophie — выпускать новости (99% всего контента) и генерировать публикации, одновременно просматривая сотни сайтов. При этом Sophie самостоятельно принимает решение по распределению материалов по разделам и по объёму контента на странице.

Нейронная сеть

В Sophie встроена технология распознавания лиц, с помощью которой он определяет, что «лица людей, отображаемые на домашней странице, отражают разнообразие голосов в Канаде». Также ИИ оценивает актуальность для посетителей сайта той или иной новости в зависимости от времени её появления.

ИИ Sophie обучался на базе данных уже существующих материалов. И хотя ИИ формирует контент набольшую часть разделов сайта The Globe and Mail, сотрудники редакции все же имеют решающий голос при принятии решения о публикации.

Главный редактор The Globe and Mail считает, что ИИ не может полностью заменить человека, его основная функция — сделать за него рутинную работу и освободить время для глубоких и творческих процессов.

Премия Online Journalism Awards берёт своё начало в 2000 году и присуждается за достижения в сфере цифровой журналистики. Соискателями премии могут стать как отдельные журналисты, так и информационные агентства и онлайн-издания, за исключением порталов, которые занимаются рекламой.

Премия вручается по трём номинациям — лучшие государственные СМИ, достижения в журналистике и технические инновации в сфере цифровой журналистики.