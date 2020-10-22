Хуснуллин назвал среднюю ставку по ипотеке в России
Москва, 22 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 22 октября сообщил, что средняя ставка по ипотеке в России находится на уровне 7,5%.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ипотека
Выступая с докладом на заседании правительства России, Хуснуллин напомнил о задаче снижения к 2024 году средней ставки по ипотеке в РФ ниже 8%.
«Уже сейчас средняя ставка по стране — на уровне 7,5%», — сказал вице-премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, в России решили продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%.