Москва, 22 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 22 октября сообщил, что средняя ставка по ипотеке в России находится на уровне 7,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Выступая с докладом на заседании правительства России, Хуснуллин напомнил о задаче снижения к 2024 году средней ставки по ипотеке в РФ ниже 8%.

«Уже сейчас средняя ставка по стране — на уровне 7,5%», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России решили продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%.