Москва, 22 октября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Статус педагога в России должен быть повышен до ранга государственного служащего, поскольку это важно с точки зрения его защищённости. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, бывшая классная руководительница заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия МедведеваНина Ерюхина.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

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"Я предлагаю повысить статус учителя до ранга государственного служащего — можно федерального, но можно регионального. Это важно как в правовом плане (ряд социальных льгот, более высокая степень защищенности во взаимоотношениях с руководством школ, другими инстанциями), так и в плане общественного престижа. В любом случае, необходимо повышение оплаты труда. Человек, который за свою работу получает за ставку 18 часов в иных регионах порядка 15 тысяч рублей, а то и ниже, не будет пользоваться уважением ни со стороны учеников, ни со стороны их родителей. Не говоря уже о том, что необходимость работать на полторы-две ставки изматывает педагогов, не оставляет им времени на профессиональный и культурный рост», — сказала Ерюхина.

По её словам, учителя выполняют важнейшую миссию для общества, а о них вспоминают только в День учителя: «К сожалению, работа учителей сейчас — оказание услуг, а в этом случае действует закон «покупатель всегда прав, даже тогда, когда он неправ!». Об учителе надо говорить чаще и с уважением!».

Ерюхина также подвергла критике вычет налога из федеральных надбавок за классное руководство: «За классное руководство надо платить пять тысяч — это сказал президент! Аналогичная ситуация была с доплатами медикам за работу с заражёнными ковидом».