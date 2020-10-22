Москва, 22 октября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. России необходимо создать условия для развития арктической зоны, заявил 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

М. Иванов. rus-arc.ru Белые медведи

Он рассказал о встрече совещании с представителями бизнес-сообщества, которое прошло в Мурманске 21 октября, и где обсуждался Северный морской путь.

«Бизнес задавал важные вопросы о развитии региона. Надо оперативно найти необходимые решения и создать все условия для эффективной работы и, конечно же, развития арктической зоны», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что по итогам поездки сделал ряд поручений, к исполнению которых вице-премьерам и министрам следует отнестись максимально серьёзно.