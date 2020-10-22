В Ярославской области сгорел кадетский корпус православной гимназии
Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 октября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Ярославской области сгорел кадетский корпус православной гимназии, расположенной в Переславском городском округе на территории Свято-Алексеевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ярославской области.
Кадетский корпус загорелся около часа ночи 22 октября.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 33 ребенка, 1 взрослый. Размещены в соседнем корпусе гимназии. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекалось 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники. В 02.05 пожар локализован, в 03.12 объявлена ликвидация открытого горения, в 9.22 — полная ликвидация», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Проверку по факту пожара начала региональная прокуратура.
«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в кадетском корпусе автономной некоммерческой благотворительной организации в селе Новоалексеевка Переславского городского округа. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Ситуация находится на личном контроле прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.