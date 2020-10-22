Москва, 22 октября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионной реформе может быть представлен в правительство РФ в 2021 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил замглавы Минфина Антон Дроздов в ходе заседания Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В результате мы в последнем варианте (прописали) — это исключительно добровольный формат, законопроект находится на межведомственном согласовании, и мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ, вашему вниманию», — заявил Дроздов.

Представленный Минфином в 2019 году документ предусматривает отказ от планировавшихся первоначально элементов принудительного подключения граждан к системе. В дискуссию вмешался президент РФ Владимир Путин. Концепция получила название «гарантированный пенсионный план».