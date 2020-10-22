Москва, 22 октября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% продлили до 1 июля 2021 года. Об этом 22 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Глава правительства напомнил, что программа действовала до 1 ноября и многие граждане ей воспользовались. Теперь принято решение продлить её до 1 июля следующего года.

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — сказал премьер-министр.

Необходимые для этого поправки в законодательство рассмотрят на заседании правительства.

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования появилась среди антикризисных мер правительства РФ.