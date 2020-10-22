Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга после настоятельных просьб предпринимателей смягчили свои требования к наружным вывескам. Теперь допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружной информации, а также разрешены вывески на козырьках. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска

Как уточнили в Смольном, новые правила размещения информационных конструкций разработаны при участии общественности и предпринимательского сообщества.

Так, для аптек разрешены консольные вывески в виде «креста», даже если есть настенная вывеска. Для объектов общепита, обслуживающих автомобилистов, предусмотрена возможность размещения отдельно стоящих конструкций по принципу «обслуживание без выхода из автомобиля». Также вводятся типовые внешние виды наружной информации и оборудования, что позволяет сократить сроки проектирования этих элементов или вовсе исключить проектирование.

Ранее сообщалось, что максимально допустимый размер информационных вывесок увеличен до 0,8 м (ранее — 0,6 м.). Он будет зависеть от зоны размещения вывески. Для конструкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования.

Как отмечал губернатор города Александр Беглов, очень важно, чтобы вывески не становились эстетическим диссонансом. Несмотря на то, что петербуржцы постоянно привлекают внимание к неуместным с художественной точки зрения рекламным конструкциям, бизнес-сообщество неоднократно просило внести изменения в действующие регламенты, чтобы добиться большего эстетического разнообразия.

«К требованиям по высоте наружной информации (вывесок) устанавливается дифференцированный подход в зависимости от районов Санкт-Петербурга, вводится возможность отклонения от предельной высоты вывесок с одобрения Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга», — уточнили в Смольном.