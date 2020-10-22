Москва, 22 октября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о прокуратуре РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Прокуратура города Москвы

Инициатива внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции.

Меняется определение прокуратуры. Кроме того, в соответствии с новыми положениями Конституции уточняется, что, несмотря на то, что деятельность прокуратуры осуществляется в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имплементированными в правовую систему страны, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Прописывается порядок назначения генерального прокурора и его заместителей — президентом после консультаций с Совфедом. Одновременно уточняется порядок назначения прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов, — транспортные, природоохранные.

Всего на рассмотрении Госдумы находится 20 законопроектов во исполнение новых положений Конституции, из них 14 инициатив внесены президентом РФ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.