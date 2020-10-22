Барнаул, 22 октября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Коронавирус выявлен сразу у четырёх заместителей губернатора Алтайского края, сообщили 22 октября в оперативном штабе региона.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Правительство Алтайского края

По данным оперштаба, SARS-CoV-2 подтверждён у Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко, передаёт «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 21 октября было выявлено более 17 тысяч носителей SARS-CoV-2.