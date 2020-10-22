Вашингтон, 22 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп примет значительные меры против Китая в случае своего переизбрания на второй срок, об этом американский лидер заявил 20 октября на предвыборной встрече у Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

С таким заявлением Трамп выступил, отвечая на вопрос ведущего о том, что он будет делать в отношении Китая.

«Мы много чего сделаем с КНР. То, что они нам устроили, является позором», — подчеркнул он, имея в виду пандемию коронавирусной инфекции, которая, как утверждает Трамп, была целенаправленно создана в Китае.

По словам Трампа, у которого в начале октября был обнаружен коронавирус, именно Китай виноват в том, что сейчас многим приходится ходить в масках.