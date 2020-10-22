Ярославль, 22 октября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки вновь выявлено 107 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Регион повторил «рекорд» осени по приросту новых случаев от 18 октября. После этой даты число новых случаев стало незначительно спадать, но ненадолго. Ситуация по-прежнему остается напряжённой.

Статистика зафиксировала еще один летальный случай. Выздоровели за последние сутки 83 человека.