Пермь, 22 октября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В Пермском крае 22 октября депутаты Законодательного собрания одобрили кандидатуру Павла Новоселова на государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре краевого парламента.

Http://ombudsmanbiz59.ru Павел Новоселов

Новым бизнес-омбудсменом на ближайшие пять лет назначен Павел Новоселов. После принятия постановления Законодательного собрания он принес присягу.

Как сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена, кандидатура Новоселова внесена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и согласована с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым с учетом мнения предпринимательского сообщества региона.

Стоит отметить, пост стал вакантным после того, как Анатолий Маховиков летом досрочно сложил полномочия. СМИ сообщали, досрочный уход уполномоченного был связан с его желанием сменить сферу деятельности.