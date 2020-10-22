Жителей Бийска напугала пассажирка автобуса в «коронавирусном» костюме
Бийск, Алтайский край, 22 октября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В городе Бийске Алтайского края внимание окружающих привлекла пассажирка автобуса в защитном костюме, похожем на тот, который носят медики в «красной зоне» госпиталей и врачи скорой помощи.
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На лице у девушки была маска, похожая на аксессуар для подводного плаванья. Нос был открыт. По имеющейся информации, видео было снято в автобусе №39, сообщает «Бийский рабочий».
При этом пассажирка в защитном костюме возмутилась, что одна из девушек в автобусе была без маски.
«Маску наденьте, а то заболеете, как я, потом будете так же ездить», — заявила она.
В ответ бийчанке сказали, что при болезни не следует пользоваться общественным транспортом. Замечание пассажирке сделал и кондуктор. На облетевшей бийские паблики видеозаписи слышно, что кондуктор собирается куда-то звонить после прибытия на конечную остановку, а также советует пассажирке сидеть дома на самоизоляции.
В ответ на это пассажирка заявила: «Сижу. Я одетая, я в спецодежде».
Добавим, обсуждая эту ситуацию, некоторые пользователи соцсетей предположили, что это был розыгрыш.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Алтайском крае было выявлено 17 103 носителя коронавируса.
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