Проектировщик разрушившегося путепровода в Ярославле ответил на претензии
Ярославль, 22 октября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Компания, которая последней корректировала проектную документацию Добрынинского путепровода в Ярославле, заявила о своей невиновности в разрушении нового моста. Заявление об этом сделали в ООО «Каркас».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод, в реконструкцию которого вложили 963 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», оказался наполовину неработоспособен. Новые пролёты левой части моста нужно разбирать и делать заново из-за возникших трещин.
20 октября на пресс-конференции в мэрии города чиновники и представители авторского надзора назвали причиной разрушения ошибку в проекте. Претензии мэрия планирует предъявить к ярославскому ООО «Каркас», которое в 2019 производило корректировку проекта 2015 года, выполненного ООО «СК Ярспец СМУ». В ООО «Каркас» заявили, что не проектировали разрушившиеся пролёты.
В качестве доказательства в компании приводят техническое задание на работы. В нем фигурируют разработка временных вспомогательных сооружений, дорожной одежды, балок пролётных строений с номерами 19−26, замена опорных частей, разработка сметной документации. Разрушились же пролётные строения 1−10. Их, как уверяют в «Каркасе», проектировала предыдущая организация.
В компании говорят, что выполнили работы в полном соответствии с техническим заданием», что подтверждает заключение экспертов. В «Каркасе» полагают, что чиновники прекрасно об этом осведомлены.
Напомним, деньги на реконструкцию путепровода были выделены из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.