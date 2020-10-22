Ярославль, 22 октября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Компания, которая последней корректировала проектную документацию Добрынинского путепровода в Ярославле, заявила о своей невиновности в разрушении нового моста. Заявление об этом сделали в ООО «Каркас».

Добрынинский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод, в реконструкцию которого вложили 963 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», оказался наполовину неработоспособен. Новые пролёты левой части моста нужно разбирать и делать заново из-за возникших трещин.

20 октября на пресс-конференции в мэрии города чиновники и представители авторского надзора назвали причиной разрушения ошибку в проекте. Претензии мэрия планирует предъявить к ярославскому ООО «Каркас», которое в 2019 производило корректировку проекта 2015 года, выполненного ООО «СК Ярспец СМУ». В ООО «Каркас» заявили, что не проектировали разрушившиеся пролёты.

В качестве доказательства в компании приводят техническое задание на работы. В нем фигурируют разработка временных вспомогательных сооружений, дорожной одежды, балок пролётных строений с номерами 19−26, замена опорных частей, разработка сметной документации. Разрушились же пролётные строения 1−10. Их, как уверяют в «Каркасе», проектировала предыдущая организация.

«В задачи ООО «КАРКАС» не входила проверка или корректировка проектных решений несущих конструкций мостового сооружения Добрынинского моста, разработанных в проектной документации от 2015 г. другой проектной организацией и переданной в адрес ООО «КАРКАС» в качестве исходных данных. Ответственность за правильность Исходных данных лежит на Заказчике, в данном случае на Муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», — сообщили в ООО «Каркас».

В компании говорят, что выполнили работы в полном соответствии с техническим заданием», что подтверждает заключение экспертов. В «Каркасе» полагают, что чиновники прекрасно об этом осведомлены.

«Данная информация многократно по официальным каналам доводилась до представителей заказчика, в т.ч. на совещаниях. Почему в настоящее время пытаются оказать давление на ООО «КАРКАС», испортить имидж добросовестного подрядчика остается загадкой!», — заявили в ООО «Каркас».

Напомним, деньги на реконструкцию путепровода были выделены из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.