Берлин, 22 октября, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье JMS опубликовало изображения тюнингового Volkswagen Golf. Снимки размещены на сайте компании.

Racelook.de Volkswagen Golf в тюнинге от немецкого ателье JMS

Обновлённое авто внешне стало более агрессивным. Тюнеры включили в аэродинамический пакет новый передний бампер с большими воздухозаборниками, рельефные накладки на пороги, иной диффузор и более крупные наконечники выхлопной системы.

Также тюнинговый Golf имеет красные акценты на бампере, радиаторной решётке и над головной оптикой. Кроме того, суппорты на 19-дюймовых колёсных дисках автомобиля также выкрашены в красный цвет.

Дорожный просвет автомобиля стал меньше, но в ателье не сообщили насколько именно. Стоимость тюнинг-комплекта тоже пока не сообщается.

Ранее компания Volkswagen объявила о начале приёма заказов на новые версии кроссовера Touareg. Авто доступно для заказа в двух различных гибридных версиях. Запас хода на электротяге данных моделей равен 47 км (WLTP).

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