Салехард, 22 октября, 2020, 09:03 — ИА Регнум. На Ямале от COVID-19 скончалась медсестра СПИД-центра Лидия Виздоага. Об этом информирует медицинское учреждение.

Vk.com/aidsyamalzdrav Медсестра СПИД-центра Лидия Виздоага

«Коллектив Ямальского СПИД-центра выражает соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами и будем вечно хранить память об этом светлом и добром человеке. Лидия Ивановна была нам не только единомышленником, но и достойной опорой и поддержкой. Она вошла в ряды медицинского коллектива еще в далеком 1999 году, с начала формирования службы ВИЧ/СПИДа, и уже тогда зарекомендовала себя как грамотного и успешного специалиста», — говорится в некрологе.

Напомним, на Ямале с начала пандемии скончались на сегодня 111 человек.