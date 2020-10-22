Тегеран, 22 октября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. 20 октября постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил неоспоримую роль страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности, а также вновь заявил о принадлежности трёх островов Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

Карта Ормузского пролива

Выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН после ряда необоснованных обвинений в адрес его страны, Раванчи заявил, что острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб всегда были частью Ирана и останутся таковыми в соответствии с международным правом.

«Моя делегация не намерена вновь просить слова. Однако, поскольку сегодня утром против моей страны были выдвинуты некоторые необоснованные обвинения, которые я категорически отвергаю, у меня нет иного выбора, кроме как ответить», — заявил Раванчи.

«Исламская Республика Иран играет неоспоримую роль в обеспечении энергетической безопасности, торгового судоходства и стабильности в регионе Персидского залива, и мы будем продолжать вносить свой вклад в укрепление мира и безопасности в этой зоне», — подтвердил он.