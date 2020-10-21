Кейптаун, 21 октября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. За сутки число жертв COVID-19 в Южно-Африканской республике увеличилось на 85 человек, 21 октября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

US Army Africa Лаборатория в Африке

«Общее число подтвержденных случаев COVID-19 — 708 359, общее число смертей — 12 741, общее число выздоровлений — 641 706» , — написал глава минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября у самого главы минздрава ЮАР Звели Мхизе был диагностирован коронавирус. Министр ушел на самоизоляцию.

Читайте также:Президент ЮАР пожелал главе минздрава выздоравливать от COVID-19