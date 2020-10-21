София, 21 октября, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Администрация США рассматривает вопрос безвозмездной передачи Болгарии двух списанных истребителей F-16, сообщает газета «24 часа» со ссылкой на помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Кларка Купера.

U.S. Air Force F-16

Издание утверждает, что Купер заявил об этом после посещения двух баз болгарских ВВС.

Уточняется, что передача американских истребителей Болгарии состоится после одобрения Конгресса США. Американские военные надеются, что их болгарские коллеги смогут использовать эти самолеты как учебные пособия, и с их помощью произойдет знакомство болгарских военных с техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Болгария и США подписали контракт о приобретении восьми истребителей F-16 Block 70 для болгарских ВВС. Самолеты должны быть поставлены не позднее первого квартала 2024 года.