Сараево, 21 октября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон 21 октября призвал граждан этой стран оказать давление на правящую элиту с тем, чтобы осуществить необходимые политические, экономические и социальные изменения в обществе. По его словам, граждане для достижения этой цели должны воспользоваться предстоящими местными выборами, назначенными на 15 ноября. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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«Ничего не изменится, если вы, простые граждане, не выполните свою часть работы — если не откажетесь платить взятки, если не осознаете наличие проблем, коррупции, фальсификаций на выборах, если вы не будете высказывать своё мнение громко и ясно и, самое главное, если вы не будете участвовать в голосовании, чтобы призвать своих лидеров к ответственности», — подчеркнул посол Нельсон.

Нельсон сослался на отчёт, опубликованный агентством США по международному развитию в начале октября, в котором были проанализированы предпосылки для создания самодостаточных государств.