Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. В Петербурге решили продлить школьные каникулы. Соответствующее распоряжение выпустил 21 октября городской комитет по образованию за подписью врио главы Александра Ксенофонтова.

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Решение мотивировано борьбой с распространением коронавируса. Школьные каникулы власти решили продлить до 7 ноября включительно, то есть до субботы, чтобы учесть и те классы, которые учатся в формате шестидневки.

Таким образом, осенние каникулы в петербургских государственных школах по примеру Москвы было решено растянуть с одной до двух недель: с 26 октября по 8 ноября. Частным учебным заведениям чиновники рекомендовали принять такие же меры.

Решение согласовано с Роспотребнадзором. Предполагается, что это поможет в профилактике не только COVID-19, но и гриппа, и других ОРВИ.