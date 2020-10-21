Лондон, 21 октября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Правительство Великобритании согласилось продолжить переговоры с Евросоюзом по торговому соглашению, 21 октября сообщает агентство Reuters.

Уинслоу Хомер. Здание Лондонского парламента. 1881

«Мы готовы приветствовать команду ЕС в Лондоне, чтобы возобновить переговоры… Мы смогли согласовать набор принципов для ведения этой напряженной фазы переговоров» , — заявили представители премьер-министра Бориса Джонсона.

Решение было принято после телефонных переговоров между представителем Великобритании Дэвидом Фростом и переговорщиком ЕС Мишелем Барнье. Переговоры в Лондоне пройдут с 22 по 25 октября.

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