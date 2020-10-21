Бразилиа, 21 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. В Бразилии отменили соглашение о покупке в Китае вакцины от COVID-19, ранее заключенное минздравом страны.

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Об этом 21 октября заявил президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в Facebook.

«Бразильцы не будут чьими-либо подопытными животными. Вот почему я решил не покупать эту вакцину», — написал Болсонару.

Напомним, ранее минздрав Бразилии сообщил о намерении закупить у китайской компании SinoVac Biotech 46 млн доз вакцины CoronaVac для борьбы с эпидемией коронавируса.

Поставки вакцины в Бразилию должны были начаться в январе 2021 года.

Одновременно сообщалось о договоренности закупить для Бразилии 100 млн доз оксфордской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия входит в первую пятерку стран мира, наиболее пострадавших от коронавируса.