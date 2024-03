Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Телеведущий Джимми Киммел в эфире своего шоу задал вопрос Майклу Китону о том, может ли он официально подтвердить, что вернётся к роли Бэтмена в кинокомиксе «Флэш». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Бэтмэн возвращается». реж Тим Бёртон. 1992. США

«Я ничего не могу подтвердить», — сказал Китон, после чего, решив подразнить Киммела, перевёл разговор на другую тему. Впоследствии он вернулся к вопросу, сказав, что ведёт переговоры по этому поводу.

«Мы говорим об этом. Посмотрим, произойдет ли это», — добавил актёр.

Напомним, в августе 2020 года СМИ сообщили, что Майкл Китон исполнит роль Бэтмена в кинокомиксе «Флэш». Стало также известно, что другую версию этого супергероя в будущем фильме сыграет Бен Аффлек.