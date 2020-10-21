Сиэтл, США, 21 октября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Компания Amazon начала рассылать пользователям письма с приглашением поучаствовать в тестировании игрового потокового сервиса Luna, который был запущен в формате раннего доступа. Об этом 21 октября сообщил портал GamesRadar.

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Пока доступ к сервису имеют только жители США. Отмечается, что приглашение получили те люди, которые отправили соответствующие заявки 20 октября 2020 года. Заплатив $5,99, они на один месяц смогут стать пользователями Luna и подписчиками канала Luna+, который на начальном этапе предоставит доступ к каталогу из 50 игр.

Amazon представила игровой облачный потоковый сервис Luna 24 сентября 2020 года. Тогда компания сообщила, что его подписчики получат контроллер, выполненный в серо-синей гамме, который внешне похож на геймпад сервиса Google Stadia.