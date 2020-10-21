Тюмень, 21 октября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Депутаты Тюменской областной думы попадут на заседание, которое состоится 22 октября, только после предоставления справки о тестировании на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Duma72.ru Заседание Тюменской областной Думы VI созыва

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Как отметила 21 октября руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, уровень заболеваемости взрослого населения в Тюменской области в четыре раза выше, чем среди детей.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии на 21 октября в Тюменской области зарегистрировано 11 995 случаев заражения коронавирусом.