Хотим парковку – горожане выступили против строительства храма в Костроме
Кострома, 21 октября, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Жители улицы Свердлова в Костроме выступили против строительства храма рядом с жилыми домами. Соответствующая петиция направлена в адрес губернатора Костромской области Сергея Ситникова, городской администрации и Костромской епархии.
Авторы обращения переживают, что их покой может нарушить громкий звон колоколов и считают, что распорядиться территорией, отведённой под храм, можно «с большей пользой» для жителей, построив там парковку или место для отдыха.
Впервые информация о возведении храма в честь Покрова Пресвятой Бородицы в Костроме появилась в середине октября. О молебне на месте строительства объекта сообщила костромская митрополия. По планам священнослужителей, храм должен появиться во дворе многоэтажных домов по адресу улица Свердлова, 85. О точных сроках начала и окончания строительства митрополия не сообщала.