Кострома, 21 октября, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Жители улицы Свердлова в Костроме выступили против строительства храма рядом с жилыми домами. Соответствующая петиция направлена в адрес губернатора Костромской области Сергея Ситникова, городской администрации и Костромской епархии.

Наталья Диева ИА REGNUM

Авторы обращения переживают, что их покой может нарушить громкий звон колоколов и считают, что распорядиться территорией, отведённой под храм, можно «с большей пользой» для жителей, построив там парковку или место для отдыха.

«Почему не спросили жителей? Примыкание храма вплотную к домам принесет жителям дискомфорт, вызванный колокольным звоном. Кроме того, в районе нет взрослой и детской поликлиники, нет скверов, мест для отдыха населения, не хватает парковок для жителей. Есть масса вариантов, как распорядиться этой территорией с большей пользой, нежели организовать строительство очередного храма, которых у нас в городе и так в избытке. Требуем отменить строительство», — говорится в тексте обращения.

Kostromamitropolia.ru . На этом месте, по планам епархии, должен появиться храм

Впервые информация о возведении храма в честь Покрова Пресвятой Бородицы в Костроме появилась в середине октября. О молебне на месте строительства объекта сообщила костромская митрополия. По планам священнослужителей, храм должен появиться во дворе многоэтажных домов по адресу улица Свердлова, 85. О точных сроках начала и окончания строительства митрополия не сообщала.