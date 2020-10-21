Киев, 21 октября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с МВФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению кабмина, главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В правительстве отметили, что рабочая группа — это временный консультативно-совещательный орган правительства, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках действующей сейчас программы.

Сегодня же директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что выделение следующих траншей от МВФ для Украины будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных меморандумом.

«В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством Украины относительно имплементации реформ, а также по их обязательствам», — заявил Каммер.

ИА REGNUM напоминает, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной раде заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ, но воздержался от подробностей.