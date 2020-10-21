Кострома, 21 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Второе заседание Костромской областной думы седьмого созыва, намеченное на 22 октября, пройдёт в удалённом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Наталья Диева ИА REGNUM

Решение о переходе на такой формат работы накануне принял Совет думы. По неподтверждённой информации, уйти на «удалёнку» депутатам пришлось из-за заражения коллег. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в облдуме, коронавирусом переболели несколько депутатов Заксобрания, в больницах по этой же причине находятся парламентарии Сергей Деменков и Андрей Бычков.

На заседании будет рассматриваться ряд важных для региона вопросов. В частности, депутатам предстоит выразить мнение об изменениях в проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Рассмотрение вопросов, включённых в повестку, будет проходить путем опроса депутатов.

По мнению депутата областной думы Георгия Тащиева, «удалёнка» для парламентариев не вступает в противоречие с работой школ и предприятий региона. Политик считает, что в текущих реалиях переводить на дистанционный режим работы нужно «всё, что можно».

«Да, с одной стороны, дети ходят в школу и костромичи продолжают работать, а депутаты тем временем приняли решение уйти на «дистанционку». Я считаю что это правильно, — детей постоянно контролируют дома и в учебных заведениях, за соблюдением мер безопасности на предприятиях следят работодатели. Депутатов всего 35 человек. Исполнительная власть не должна оставаться без законодательной, «мозги» нужно беречь. К тому же депутатов сложнее заставить соблюдать меры безопасности — даже на первом заседании не все были в масках».

С коллегой согласен председатель комитета областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

«Такие изменения продиктовала сама жизнь. Этот год у нас особенный, даже губернатор принял присягу «онлайн». Кроме того, некоторые депутаты болеют, и подвергать здоровых коллег опасности сейчас крайне неправильно».

Член Совета думы — депутат Александр Плюснин проголосовал за проведение заседания в удалённом режиме, но отказался бы от такого решения при наличии у Заксобрания более просторного зала для заседаний.

«Конечно, вживую решения принимаются более осознанно. Находясь на «удалёнке», депутат не может задать вопрос докладчику, нет обратной связи. Нам просто предлагают проект закона, а мы можем его поддержать или не поддержать. Как член Совета думы я проголосовал за «удалёнку», потому что жизнь и здоровье людей сейчас — самое главное. Но если бы у думы была возможность перейти в более просторный зал, чтобы соблюдать необходимую дистанцию, а все депутаты пользовались средствами защиты — тогда бы я принял другое решение», — пояснил Плюснин.

Неудачной форму проведения заседания назвал депутат Владимир Михайлов. Политик полагает, что формат опроса лишает депутатов самого важного — совещательного момента.

«Конечно, такая форма не позволит парламентариям качественно работать! Если и проводить заседание в онлайн-режиме, то уж никак не методом опроса, а методом обмена информацией. Как президент проводит совещания? В формате видеоконференции. Дума должна делать так же. Каждый депутат приходит на думу со своей позицией и сформировавшимся решением, но он может изменить его, услышав те или иные аргументы. Здесь такой возможности нет».

Связаться с председателем областной думы Алексеем Анохиным корреспонденту ИА REGNUM по этому вопросу не удалось. Его заместитель Иван Богданов отказался давать комментарии по теме, сославшись на свои права и несогласие с материалами, публикуемыми нашим информационным агентством.