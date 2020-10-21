Конфлан-Сент-Онорин, Франция, 21 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Во Франции арестовали 15 человек по подозрению в «восхвалении терроризма» в связи с убийством в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя истории Самуэля Пати. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Reuters.

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Прокуратура Парижа завела дела против 15 человек, подозреваемых в «восхвалении терроризма», а также в «распространении угроз жизни и здоровью» в социальных сетях. В число подозреваемых входят два несовершеннолетних студента колледжа, где ранее преподавал Пати.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.