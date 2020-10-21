Иерусалим, 21 октября, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Встреча глав оборонных ведомств США и Израиля Марка Эспера и Бени Ганца состоится 22 октября в американской столице, передаёт Kan.

David B. Gleason Пентагон

Отмечается, что Ганц отправится в Вашингтон вечером сегодня, 21 октября. Он обсудит с Эспером «вопросы безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущей встрече с Ганцем 22 сентября Эспер пообещал поддерживать «военное превосходство Израиля» на Ближнем Востоке.