Вашингтон, 21 октября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден России, но не США, сообщил 21 октября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Gage Skidmore Майк Помпео

По словам главы Госдепа, такое заявление было сделано президентом Штатов Дональдом Трампом, отметившим, что СНВ-3 «сам по себе не является выгодным соглашением» ни для Вашингтона, ни для его «друзей и союзников».

Американский дипломат пояснил, что, по оценке США, лишь 45% российских ядерных вооружений количественно контролируются договором.

Помпео «Тем временем это соглашение накладывает ограничения на 92% американского арсенала, который подпадает под ограничения, содержащиеся в СНВ-3».

Что касается Китая, то он вовсе не контролируется договором, сожалеет Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом НАТО, и в частности — Штаты, положительно восприняли перспективу продления СНВ-3 на год на тех условиях, с которыми согласилась Россия, — заморозить на год ядерные вооружения РФ и США.

Окончательного решения пока не принято. Тема Китая, вооружения которого Вашингтону не удаётся поставить под контроль, не сходит с уст представителей американских органов власти.