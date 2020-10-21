Помпео заявил, что СНВ-3 выгоден только России, но не США
Вашингтон, 21 октября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден России, но не США, сообщил 21 октября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
По словам главы Госдепа, такое заявление было сделано президентом Штатов Дональдом Трампом, отметившим, что СНВ-3 «сам по себе не является выгодным соглашением» ни для Вашингтона, ни для его «друзей и союзников».
Американский дипломат пояснил, что, по оценке США, лишь 45% российских ядерных вооружений количественно контролируются договором.
Что касается Китая, то он вовсе не контролируется договором, сожалеет Помпео.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом НАТО, и в частности — Штаты, положительно восприняли перспективу продления СНВ-3 на год на тех условиях, с которыми согласилась Россия, — заморозить на год ядерные вооружения РФ и США.
Окончательного решения пока не принято. Тема Китая, вооружения которого Вашингтону не удаётся поставить под контроль, не сходит с уст представителей американских органов власти.