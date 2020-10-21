Нижний Новгород, 21 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода намерена с 1 ноября увеличить тарифы на содержание жилья. Руководство города уже подписало соответствующее постановление, сообщает пресс-служба нижегородского муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Отмечается, что изменения затронут собственников квартир, которые еще не определились с выбором способа управления многоквартирным домом или уже определились, но не приняли на общем собрании решения об установлении платы за содержание жилых помещений.

Также рост оплаты за жилье коснется нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилья, находящегося в государственном или муниципальном жилищном фонде.

Для домов со всеми видами благоустройства, лифтами, системами дымоудаления и мусоропроводами тариф вырастет с 34,68 до 36 рублей за квадратный метр общей площади жилья.

Для обитателей домов со всеми видами благоустройства, лифтами и мусоропроводами плата увеличится с 32,24 до 33,47 рубля за квадратный метр.

Нижегородцам, живущим в домах со всеми видами благоустройства и мусоропроводами, придется платить уже не 28,38 рубля, а 29,46 рубля за квадратный метр.

В домах без лифтов, мусоропроводов и системами дымоудаления тариф возрастет с 26,51 до 27,52 рубля за квадратный метр.

Для жителей благоустроенных двухквартирных домов плата будет увеличена с 10,49 до 10,89 рубля за квадратный метр.

Также вырастут тарифы на содержание жилья в ветхих и аварийных домах. С 1 ноября их жильцам придется платить 17,93 рубля, а не 11,95 рубля, как раньше.