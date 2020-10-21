Вашингтон, 21 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Решение России продлить на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это положительный шаг, подписание соответствующего документа станет историческим событием.

Майк Помпео

Об этом 21 октября сообщил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео, отметивший, что Москва «дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки».

При этом американская сторона ожидает закрепления этого решения на официальной двусторонней встрече, которую нужно провести «как можно быстрее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва дала принципиальное согласие на продление на год СНВ-3 при условии, что обе стороны договора (то есть и Вашингтон) заморозят на это время ядерные вооружения.