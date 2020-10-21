Ульяновск, 21 октября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. На горячую линию министерства просвещения и воспитания Ульяновской области поступает очень много вопросов от родителей о возможности организации дистанционного обучения, в то же время другая часть родителей против. Об этом рассказала глава ведомства Наталья Семенова.

Mos.ru Дистанционное обучение

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"В настоящее время школы не готовы одновременно обеспечить очную и дистанционную формы обучения», — отметила министр.

По ее словам, сейчас в области проводится онлайн-анкетирование родителей о потребности перехода на дистанционный формат. По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о создании ресурсного центра дистанционного образования на базе нового Инженерного лицея. Таким образом, по запросу родителей будет организовано онлайн-обучение для школьников.

В учреждении будет работать интернет-платформа, где соберут материалы уроков, тесты, презентации. У детей будет возможность участия в онлайн-уроках по отдельному расписанию, заранее согласованному как с педагогами, так и с обучающимися и родителями.

«Дистанционная школа будет работать во второй половине дня. Кроме того, к функциям данного центра будет относиться консультационная работа педагогов по сопровождению данной формы обучения», — заключила Семенова.

Как сообщало ИА REGNUM, число российских школ, перешедших на карантин из-за коронавируса, сократилось до 124 в 37 регионах России. Об этом информировал телеграм-канал «Большая перемена», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ. Процент школ, закрытых в связи с COVID-19 (из общего числа), — 0,31%. В них обучаются около 0,94% школьников от общего числа учащихся России.