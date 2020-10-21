Столицу Гвинеи охватили массовые беспорядки
Конакри, 21 октября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Один полицейский и пятеро протестующих погибли в ходе беспорядков в столице Гвинеи, 21 октября сообщает агентство Reuters.
Joelguinea
Конакри
Беспорядки охватили Конакри после объявления Национальной избирательной комиссии о предварительной победе действующего президента Альфы Конде на выборах 18 октября.
Сторонники основного соперника Конде Селу Далейна Диалло попытались взять под контроль несколько районов, устроили баррикады и поджоги. Полиция разогнала большинство акций слезоточивым газом.
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