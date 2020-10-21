Иваново, 21 октября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Учреждения дополнительного образования Ивановской области на период осенних школьных каникул с 26 октября по 8 ноября прекратят очные занятия с детьми. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперштаба.

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Всего в регионе работает около 500 учреждений дополнительного образования.

«Им предлагается во время школьных каникул работать с ребятами дистанционно», — сказала зампред правительства региона Ирина Эрмиш.

Также на время каникул приостановят действие карт школьника, стационарные организации отдыха — загородные лагеря во время каникул детей принимать не будут.

Ирина Эрмиш также призвала родителей минимизировать контакты детей вне семей, а также со старшим поколением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области синхронизировали проведение осенних каникул для всех школ — они пройдут с 26 октября по 8 ноября. На этот период учителя будут переведены на дистанционный режим работы.