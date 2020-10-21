Челябинск, 21 октября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Выставка картин о русской жизни открылась в Челябинском государственном музее изобразительных искусств 20 октября. На ней представлены 33 произведения из Третьяковской галереи, созданные во второй половине XIX — начале ХХ века, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Мужчина и девочка у картины Абрама Архипова «Поденщицы на чугунолитейном заводе»

«Идея этой выставки заключалась в том, чтобы показать русский характер, русские традиции, русские обычаи, русского человека, русские эмоции, если хотите, русскую идентичность», — заявил на вернисаже директор музея Станислав Ткаченко.

Ирина Юрина ИА REGNUM Станислав Ткаченко

Вопросы, которые поднимали при создании картин художники, важны и сегодня. На лицах людей тех лет мы видим знакомые и понятные нам эмоции, добавил он.

Выставка «Русская жизнь» — третья с картинами из Третьяковки, организованная в Челябинске за последние десять лет. Подготовка к такому крупному мероприятию очень сложна, она требует больших затрат на реставрацию, оформление, транспортировку, страхование картин. Согласование сметы началось ещё полтора года назад.

Ирина Юрина ИА REGNUM На выставке представлены 33 произведения из постоянной экспозиции и фондов Государственной Третьяковской галереи

Из 33 произведений 19 были лично приобретены Павлом Третьяковым для своей коллекции. Многие из них известны по учебникам или хорошо знакомы посетителям, это, например, «Большая вода» Левитана, «Всё в прошлом» Максимова, «На бульваре» Маковского, «Сцена у железной дороги» Перова. Передача этих произведений на время другому музею — психологически сложное решение для галереи, отметил Ткаченко.

Ирина Юрина ИА REGNUM Василий Максимов. Шитьё приданого. 1866

«Это яркая, интересная, светлая, с хорошими нотками иронии и юмора выставка», — заявила в видеообращении к гостям вернисажа генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Земфира Трегулова. — «Сегодня в ситуации наступающей осени, когда мы все задумываемся о каких-то серьезных вещах, связанных с теперешними событиями, эта выставка станет прекрасным лекарством от пессимизма, от хандры, от меланхолии».

Ирина Юрина ИА REGNUM Илларион Прянишников. Жестокие романсы. 1881

Из Третьяковки в Челябинск привезли картины Исаака Левитана, Владимира, Николая и Константина Маковских, Василия Перова, Ивана Шишкина, Василия Максимова, Василия Пукирева, Иллариона Прянишникова, Михаила Нестерова, Алексея Саврасова, Михаила Клодта, Константина Коровина, Абрама Архипова, Клавдия Лебедева, Константина Первухина, Николая Богданова-Бельского, Николая Кузнецова, Ильи Остроухова, Алексея Степанова, Василия Мешкова, Сергея Виноградова. Выставка проходит в Зале имени архитектора Евгения Александрова и продлится до 20 декабря.

Ирина Юрина ИА REGNUM Михаил Клодт. На пашне. 1872

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