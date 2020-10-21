Ингушетия, 21 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ЧП в одном из домовладений в селении Сагопши. Днем 21 октября прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

06.mchs.gov.ru После взрыва. Сагопши. Ингушетия

Инцидент случился около 14:17 в доме №20 по улице Орджоникидзе. После взрыва разрушений и возгорания не последовало. Получившего травмы жителя домовладения доставили в Малгобекскую центральную районную больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва. Ряд СМИ сообщил, что он якобы произошел из-за утечки газа. Официальной версии случившегося пока нет.