Иваново, 21 октября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Педагогов школ Ивановской области бесплатно протестируют на коронавирус. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам заседания регионального оперативного штаба.

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На период школьных каникул, которые в регионе объявлены с 26 октября по 8 ноября, все учителя будут переведены на дистанционный режим работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе приняли решение синхронизации каникул для всех школ, чтобы на один инкубационный период минимизировать контакты учеников и учителей.