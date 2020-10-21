Дагестанские Огни, Дагестан, 21 октября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев избран мэром города. В ходе выборов за него проголосовали 20 из 22 депутатов городского собрания, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии.

Дагогни.рф Джалалутдин Алирзаев

Напомним, с октября 2015 года Дагестанские Огни возглавлял Зейдулла Гашимов. Однако в середине марта глава Дагестана Владимир Васильев раскритиковал его за неэффективную работу по борьбе с коронавирусом и призвал освободить занимаемую должность. После этого мэр сложил свои полномочия.

Тогда же врио главы Дагестанских Огней был назначен Джалалутдин Алирзаев. Большая часть его трудовой биографии связана с другим дагестанским городом — Дербентом. Там он, в частности, был заместителем председателя городского собрания депутатов, заместителем начальника отдела управления ФМС, а с января 2016 по май 2019 года — вице-мэром.