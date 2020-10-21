Киев, 21 октября, 2020, 17:30 — ИА Регнум.

В заявлении Александра Турчинова, помимо критики современной украинской власти, присутствует и чисто подстрекательский момент, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 октября, комментируя высказывания украинского политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Как сообщалось ранее, занимавший в 2014 году пост «и. о. президента Украины» Турчинов предложил действующему главе государства Владимиру Зеленскому «освободить Крым». Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что те, кто в 2014 году «сдал» Крым без сопротивления, должны понести ответственность.

«Турчинов, конечно, издевается над Зеленским и обоснованно бьёт его за чисто конъюнктурное заявление о привлечении к ответственности политиков за «сдачу Крыма». Никто Крым не «сдавал»; его жители просто осуществили своё предоставленное им документами ООН право на самоопределение. Была бы украинская власть (не именно тогда, в 2014 году, а раньше) умнее и сильнее, возможно, она бы смогла организовать жизнь на полуострове так, чтобы народ там не захотел независимости от Украины и возвращения в Россию. Но она была неумна и слаба, и произошло то, что произошло.

С другой стороны, в заявлении Турчинова, помимо критики современной украинской власти, присутствует и чисто подстрекательский момент: он действительно хотел бы, чтобы России была объявлена война и чтобы Крым был «освобождён». Другое дело, что он предпочёл бы сделать это под прикрытием натовских войск, а ещё лучше — их руками, но этого пока не получается. Зеленский, однако, как раз и занимается организацией такой поддержки, и этот момент нам ни в коем случае нельзя упускать из виду.

И ещё один момент, который в связи с данным заявлением Турчинова следует иметь в виду: конкретный пример такой попытки «освобождения» пытается дать сейчас в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев. И если эта попытка даст положительный для Азербайджана результат, точно можно будет ждать усиления сходных поползновений Украины и в отношении Донбасса, и в отношении Крыма — реваншистов на Украине и помимо Турчинова хватает», — отметил Михаил Демурин.